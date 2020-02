Coronavirus e ristorazione, a Campobasso nessun rischio: i lavoratori non importano dalla Cina e non ci vanno da settembre

In questi giorni, con l' esplosione del problema del Coronavirus la clientela nei ristoranti orientali di provenienza cinese e giapponese, é calata.

Non al Sushi King di Campobasso, dove si cucina in modo genuino, il pesce crudo è sempre fresco e di prima qualità. Sushi e sashimi ti riportano alla mente le immagini della costa giapponese.

I piatti relativi alla cucina cinese ti fanno sentire di essere a Pechino o a Shanghai.

Ma la paura del Coronavirus la conosciamo tutti. Anche i titolari del ristorante che hanno specificato quanto segue: tutta la materia prima usata per l' elaborazione dei piatti é di provenienza esclusiva italiana.

Inoltre tutto il personale ha la propria residenza in Italia e l' ultimo rientro dalla Cina risale al settembre 2019.

Tutto chiaro quindi: al Sushi King non c' è nessuna possibilità di contrarre il Coronavirus. È tutto sicuro e italiano pur non perdendo i gusti della cucina orientale.

" Andare e venire dalla Cina è costoso- ci ha dichiarato la cassiera del ristorante- ci vuole più di 5mila euro e quindi non è facile andare avanti e dietro".

Servirà tutto questo a stanare la paura? Stando ai titolari del sushi King si. E pure stando ai clienti che continuano a dare fiducia ai ristoratori.