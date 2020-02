Welfare e autismo, il consiglio regionale approva due atti di indirizzo di Romagnuolo e Fanelli

Nel pomeriggio di oggi, presieduto dal Presidente Salvatore Micone, si è riunito il Consiglio regionale che ha continuato ad esaminare, discutere e approvare alcuni degli argomenti iscritti all’odine del giorno della precedente seduta del 4 febbraio.

In particolare l’Assemblea consiliare ha approvato i seguenti atti di indirizzo:

-un Ordine del giorno, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto "Politiche attive, formazione, welfare, sviluppo". Ha illustrato il provvedimento il primo firmatario Consigliere Fanelli, sono intervenuti nel dibattito i Consiglieri Iorio, Di Lucente, Fontana, Greco, Cefaratti e l’Assessore al lavoro Mazzuto.

In particolare con l’atto di indirizzo approvato (con 9 voti favorevoli e 4 astenuti) il Consiglio regionale impegna il Presidente della Regione e la Giunta regionale a:

PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Effettuare immediato monitoraggio, impegno e messa a bando per le risorse del POR FSE, ASSE 6 per incentivi all’assunzione, alla creazione di lavoro autonomo e alla socializzazione d’impresa (circa 5,8mln);

Effettuare immediato monitoraggio, impegno e messa a bando per le risorse delle delibere 638/2016 e 114/17 per i percorsi volontari di accompagnamento alla pensione o di esodo anticipato incentivato, per la creazione d’impresa in forma individuale o associata anche con riferimento all’utilizzo dei beni pubblici disponibili, bonus assunzionali a favore delle imprese che assumono lavoratori interessati dal processo di crisi, lavori di pubblica utilità o di utilità diffusa (circa 4,5 mln).

PER LE POLITICHE DI SVILUPPO

Realizzare un piano di accelerazione sugli investimenti programmati in regione, in concertazione con il partenariato economico e sociale;

Accelerare l’attuazione della ZES;

Avviare il confronto partenariale e di indirizzo nella competente Commissione consiliare sulla nuova programmazione dei fondi UE;

PER LE POLITICHE FORMATIVE e WELFARE

Sbloccare le risorse ancora disponibili per la formazione;

Rinvenire i fondi per la copertura di tutti gli ammortizzatori, a partire da quelli previsti per i lavoratori Gam;

Sospendere la procedura in atto e valutare la correzione del bando “Lavori di utilità diffusa”, riformulando lo stesso alla luce delle criticità emerse nel corso del dibattito in Aula.

Si impegna altresi il Presidente della Commissione consiliare competente, la seconda, ad attivare un confronto su attuazione su tutto quanto innanzi, in seno alla commissione consiliare competente, con scadenza bimestrale e report pubblico.

______________________

Una Mozione, a firma del Consigliere Aida Romagnuolo, avente ad oggetto "Autismo -Accreditamento provvisorio strutture".

Ha illustrato la mozione lo stesso presentatore, sono intervenuti nel dibattito che ne è seguito i Consiglieri Manzo, Cefaratti, Fanelli e De Chirico.

In particolare, con l’atto di indirizzo approvato, il Consiglio regionale prende atto delle ripetute sollecitazioni ricevute da parte di genitori molisani con bambini affetti da autismo che in più occasioni hanno manifestato le difficoltà, le sofferenze, le paure e le angosce causate dal fatto che, a loro dire, le strutture sanitarie molisane non riescono a dare risposte alle loro esigenze e quindi gli stessi si vedono costretti a rivolgersi a centri ubicati in altre regioni, con tutte le difficoltà organizzative, di costi, di rapporti sociali che ne derivano.

L'Assise consiliare, pertanto, impegna il Presidente della regione ad un immediato ed urgente interessamento presso la struttura commissariale e promuovere con urgenza un accreditamento, ove possibile, di centri presenti sul territorio per venire incontro alle esigenze non più differibili dell’utenza.

Si impegna inoltre la IV Commissione, competente per materia, ad effettuare un’indagine conoscitiva sull’accreditamento delle strutture di che trattasi.

Gli impegni della mozione sono stati votati in modo separato, il primo punto è stato approvato con 12 voti favorevoli e 2 contrari, il secondo punto invece è stato approvato all’unanimità.

___________

Si è svolta, infine, un’Interpellanza urgente, a firma dei Consiglieri Fanelli e Facciolla, concernente “mobilità in deroga per i lavoratori Ex ITTIERRE”. Ha illustrato l’interpellanza il Consigliere Fanelli, ha risposto per la Giunta regionale l’Assessore al ramo Mazzuto. L’interpellante si è detto parzialmente soddisfatto della risposta ricevuta.