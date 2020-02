Verso la grande protesta per la sanità pubblica: martedì 18 conferenza stampa per illustrare le azioni da intraprendere

Molise: Il diritto alla salute non si tocca! Dopo Roma la protesta continua con più veemenza, il 3 marzo 2020, dalle ore 10.00, grande manifestazione a Campobasso!

Dalla popolazione non fiori ma tante spine saranno riconsegnate alla politica regionale artefice principale del disastro sanitario del Molise, ora è ufficiale il 3 Marzo 2020 sarà protesta!

In merito, il Movimento di Aggregazione di Liberi Cittadini in Lotta a Sostegno della Sanità Pubblica, convoca una conferenza stampa per martedì 18 Febbraio 2020 alle ore 10.00 a Campobasso davanti alla sede del consiglio regionale del Molise dove saranno illustrate nei dettagli le iniziative e le modalità connesse alla grande manifestazione del 3 Marzo.

Non un passo indietro, Dignità, Diritto alla Salute, Sanità Pubblica per il popolo molisano!

Dilma Baldassarre, Andrea Di Paolo, Cinzia Ferrante, Don Francesco Martino, Enrica Sciullo, Mario Giannini, Giovanni Vaccone, Emilio Izzo.