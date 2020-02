Flixbus, primo compleanno a Venafro: la meta più gettonata è Firenze

A un anno dal suo approdo a Venafro, FlixBus, leader europeo dei viaggi in autobus, traccia un primo bilancio delle attività nella città molisana, delineando i principali trend rispetto ai flussi di passeggeri in arrivo e in partenza dal territorio e fornendo una panoramica dei collegamenti attualmente disponibili.

Firenze destinazione preferita dai Venafrani. Gli arrivi soprattutto da Roma

L’analisi di FlixBus consacra innanzitutto Firenze come destinazione più ambita dai Venafrani: il capoluogo toscano, città d’arte per eccellenza e meta ideale per una breve vacanza o addirittura per un fine settimana, è collegato con Venafro senza cambi cinque giorni a settimana, in poco più di cinque ore e con prezzi da 17,99 €.

Nodo strategico all’interno della rete FlixBus, Firenze è anche luogo di interscambio privilegiato per ripartire alla volta di oltre 200 destinazioni in tutta Italia e anche all’estero: con un solo cambio sarà così possibile raggiungere, da Venafro, non solo centri italiani di grande importanza come Bologna, Milano, Torino e Venezia, ma mete internazionali di richiamo come Parigi e Barcellona.

Completano il podio delle destinazioni Roma, raggiungibile in un’ora e 50 minuti con biglietti da 6,99 €, e Foggia, collegata in tre ore esatte con prezzi a partire da 4,99 €.

Sul fronte degli arrivi, l’afflusso maggiore si registra invece sulla tratta Roma-Venafro, con un aumento costante dei visitatori provenienti dalla Capitale.

È un esito soddisfacente per FlixBus, che da sempre punta a integrare nella propria rete i piccoli centri, creando mobilità fra le aree meno connesse del Paese e contribuendo alla promozione del patrimonio culturale e paesaggistico locale. Visione, questa, perseguita in tutta Europa, dove il 40% delle fermate FlixBus si trova in paesi con meno di 20.000 abitanti.

Più collegamenti con la Puglia: Lucera si aggiunge alle mete raggiungibili

In linea con l’obiettivo di facilitare gli spostamenti dei Venafrani verso le regioni vicine, FlixBus potenzia inoltre i collegamenti con la Puglia: alle tratte già operative verso Foggia, Manfredonia e San Giovanni Rotondo si aggiungono infatti ora anche quelle per Lucera, raggiungibile in due ore e mezza con prezzi a partire da 4,99 €.

Le corse, in partenza da Via Colonia Giulia, sono in vendita sul sito flixbus.it, via app e presso i rivenditori autorizzati sul territorio. A bordo, sedute reclinabili, Wi-Fi, prese elettriche e toilette.

