Carenza di personale al Veneziale, singolare protesta: lavorare con la fascia nera al braccio

Singolare protesta al Pronto Soccorso del Veneziale di Isernia, dove medici ed infermieri lavorano con una fascia nera al braccio in segno di protesta per la carenza di personale con cui il reparto va avanti da mesi tra mille difficoltà. C’è da dire che medici e paramedici, pur con la fascia nera, garantiscono e coprono ogni emergenza, lavorando con il massimo impegno. Ma lo stato di malfunzionamento in cui opera il Pronto Soccorso di Isernia è noto da tempo ai vertici Asrem che, finora, non hanno fatto nullla. Una situazione drammatica con poco personale che deve far fronte alle emergenze di tutta la provincia dopo la chiusura dei Pronto Soccorso di Venafro e Agnone.