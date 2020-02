Spese pazze, la denuncia di Greco: " Micone e Di Lucente a Bruxelles per 800 euro a testa in due notti"

Vogliamo sapere come sono spesi i nostri soldi. Con questo slogan e un video di Facebook, il consigliere regionale del Movimento Cinque stelle Andrea Greco denuncia altri sprechi messi in atto dalla maggioranza di centrodestra.

In particolare si riferisce a una missione a Bruxelles del presidente del Consiglio Regionale Salvatore Micone e del presidente della prima commissione consiliare Andrea Di Lucente.

E vengono fuori cifre da capogiro. " Per due giorni di missione- sottolinea Greco- sono stati spesi 1700 euro a persona di soldi dei cittadini".

Le cifre elencate nel video sono da capogiro. Ognuno di loro per dormire ha speso 830 euro per due notti, in un hotel di lusso dove di solito dormono i capi di Stato dell' Europa.

Ma c' è di più e Greco lo spiega nel video. "Per la cena di una sera- ha aggiunto- in uno dei ristoranti della capitale, hanno speso 180 euro ( 90 ciascuno) per mangiare una fontana di pesce crudo".

"Ma non finisce qui - continua- perché questa storia non è altro che un corollario del sistema carte di credito, di cui Toma non concede l' accesso agli atti" .

Dal video di Greco emerge che Alberta De Lisio, dirigente dell' avvocatura di Stato, per aver dato parere positivo all' accesso agli atti è stata multata di 200 euro dai dirigenti Pillarella e Iocca e rimossa da quell' incarico e spostata alla Protezione Civile.