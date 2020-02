Unilever, la sottosegretaria Todde: venerdì incontro al Ministero con l'azienda

"Il monitoraggio sulla situazione dello stabilimento Unilever di Pozzilli (Isernia) - assicura la sottosegretaria del Mise - è costante". Venerdì prossimo (14 febbraio) al Ministero dello Sviluppo Economico è infatti in programma un incontro tecnico con i massimi vertici dell'azienda. Obiettivo: delineare azioni concrete da implementare. L'appuntamento è propedeutico alla successiva presentazione del piano di rilancio, che avverrà nell'ambito di un incontro con tutte le parti coinvolte. "In tempi brevi, riconvocheremo le parti al Ministero - ha spiegato Alessandra Todde - in modo da strutturare concretamente un percorso condiviso con tutti gli attori al tavolo. Il Mise ha dimostrato di lavorare al fianco delle imprese e dei lavoratori cercando di trovare, giorno dopo giorno, soluzioni a problemi che hanno radici molto profonde. L'attenzione è alta - ha concluso la sottosegretaria - e mi impegno, come sempre ho fatto da quando lavoro al Ministero, ad ascoltare le parti e a trovare soluzioni concrete. Non lasceremo soli né i lavoratori né l'azienda".