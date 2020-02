Trenitalia, dall' 8 febbraio cambiano gli orari sulla dorsale adriatica da Termoli all'Abruzzo e viceversa

Con la pubblicazione dei nuovi Quadri Orario di Trenitalia dello

scorso 8 febbraio sono state confermate le variazioni di orario, nelle

giornate di sabato 7 e domenica 8 marzo, sulla dorsale adriatica in

entrambe le direzioni.Il Molise sarà interessato per le stazione di

Termoli, Vasto/San Salvo e Pescara.Ulteriori informazioni sulle

suddette variazioni saranno fornite nei prossimi giorni cliccando su

tuttotrasportimolise.it.



Nell’area Download del sito è stato inserito il prospetto excel

dal Nord al Molise sulla dorsale adriatica con tutte le coincidenze da

Pescara, Vasto/San Salvo e Termoli da e per le città molisane.