Parcheggi a Campobasso, Mario Annuario porta la questione in consiglio comunale

Sarà discussa nel prossimo Consiglio Comunale di Palazzo San Giorgio una interrogazione del capogruppo di Fratelli d’Italia, Mario Annuario, che tornerà a parlare delle problematiche e delle criticità inerenti la carenza di parcheggi nella zona del centro storico di Campobasso e anche la mancanza di una chiara segnaletica verticale.

“Partiamo dal presupposto che il centro storico, da anni, soffre di una carenza cronica di parcheggi – ha affermato il consigliere comunale Mario Annuario – La situazione è, oggi, aggravata dalla presenza degli Ecostop della raccolta differenziata e dalla presenza delle colonnine elettriche”.

“I residenti lamentano da tempo l’impossibilità di parcheggiare vicino alla propria abitazione e occorre ricordare come, fino a qualche anno fa, gli stessi residenti potevano usufruire di un’autorizzazione, che concedeva loro per lasciare l’auto in sosta in apposite aree. Oggi – ricorda Annuario – queste autorizzazioni non esistono più. Sono già diverse le amministrazioni cittadine ad aver preferito abolire queste autorizzazioni, creando non pochi problemi a chi il centro storico lo vive quotidianamente”.

“Nonostante le autorizzazioni non esistano più – ha continuato il capogruppo di Fratelli d’Italia – è rimasta invariata la segnaletica verticale, creando confusione tra i cittadini, essendo ancora previsti dagli stessi segnali stradali i parcheggi con autorizzazione”.

“L’obiettivo dell’interrogazione – ha concluso il consigliere comunale Annuario – è quello di giungere, nel giro di poco tempo, alla risoluzione di questo annoso problema per i residenti. Ovviamente, occorrerà, sin da subito, modificare la segnaletica verticale, laddove i segnali prevedano ancora la possibilità di parcheggiare con l’autorizzazione, il cui rilascio da anni non è più previsto”.