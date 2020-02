Rete antiviolenza, parla la presidente della IV commissione: presto un consiglio monotematico sul tema

In merito alla notizia di una donna, vittima di violenza, accompagnata da minore, che non avrebbe, unitamente al minore, trovato ospitalità presso una struttura privata di accoglienza, è opportuno evidenziare, per rispetto della verità, alcuni passaggi essenziali. Questo non solo per comprendere cosa realmente sia accaduto, ma anche perché non è corretto veicolare il messaggio, che ci possa essere disinteresse da parte delle istituzioni. Lo scorso 10 febbraio ho ricevuto una missiva da parte del presidente dell’associazione di accoglienza in questione, con la quale lo stesso mi illustrava l’accaduto. In data X (non è riportata per ovvi motivi di privacy e tutela) il presidente dell’associazione veniva contattato, in tarda serata, dalle forze dell’ordine, dopo che la donna si era rivolta alle Autorità militari per porgere denuncia nei confronti del suo aggressore. La donna con il figlio minore è rimasta tutto il giorno sotto la protezione e l’assistenza delle forze dell’ordine, che ovviamente ringrazio. La Rete antiviolenza purtroppo, come specificato anche nella missiva, non ha funzionato perfettamente - la donna è stata accolta solo in tarda serata perché solo allora è stata contattata l’associazione - ed è per questo, che la mia nota di risposta al presidente dell’associazione, è stata quella di offrire la mia più completa e immediata disponibilità politica e istituzionale per individuare tempestivamente una soluzione alle criticità con cui quotidianamente bisogna fare i conti. La IV Commissione che mi onoro di rappresentare si è, già dallo scorso 10 febbraio, attivata per convocare una seduta monotematica con audizione degli operatori del settore, per comprendere quali possano essere gli ostacoli di una tempestiva azione di supporto e aiuto per le vittime di violenza e unitamente a tutti gli operatori, che lavorano dietro le quinte, individuare la giusta strada per offrire sicurezza a chi ne ha bisogno.

Filomena Calenda

Presidente IV Commissione

Consiliare Permanente

Regione Molise