Consiglio regionale, ecco gli argomenti della prossima riunione

Il Presidente Salvatore Micone ha convocato per martedì 18 febbraio, alle ore 10:00, del Consiglio regionale per esaminare gli argomenti rinvenienti dalla seduta n. 6 dello scorso 11 febbraio.

Questi i punti i punti iscritti all’ordine del giorno:

N 1 (reg. n. 444)

Interpellanza urgente, a firma dei consiglieri Facciolla e Fanelli, ad oggetto "Chiusura punto nascite Ospedale civile San Timoteo di Termoli: Iniziative da assumere per l'immediata riapertura"

N. 2 (Rg. n. 476)

Interpellanza, a firma dei consiglieri Facciola e Fanelli, ad oggetto "Servizio di trasporto pubblico locale. Aumento tariffe"

N. 3 (Rg. n. 399)

Interrogazione con risposta scritta e orale, a firma del consigliere Greco, ad oggetto <<Mancato trasferimento al "conto sanità" di una quota di fiscalità da parte della Regione Molise>>

N. 4 (Rg. n. 453) Interrogazione con risposta scritta e orale, a firma del consigliere Greco, ad oggetto "Procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione richiesta da strutture di alloggio per minori non accompagnati - Autorizzazione rilasciata dal comune di Guglionesi alla società Living Group SRL secondo il regolamento regionale n. 1/2015."

N. 5 (Rg. n. 505)

Interrogazione a risposta scritta e orale, a firma del consigliere Greco, ad oggetto "Incarico professionale all'Avv. Nunzio Luciano da parte della ASREM per ricorso al TAR Molise contro AIOP (Associazione Italiana Ospedalità Privata) - Interrogazione."

N. 6 (Rg. n. 537)

Mozione, a firma dei consiglieri Greco, Fontana, De Chirico, Primiani e Nola, ad oggetto "Criticità del Ser.D. di Campobasso"

N. 7 (Rg. n. 543)

Mozione, a firma dei consiglieri Fontana, Greco, Primiani, ad oggetto "Finmolise S.p.a. - Gestione dei fondi pubblici su incarico della Regione Molise. Ricognizione procedure sulle singole misure e riprogrammazione delle risorse disponibili"

N. 8 (Rg. n. 541)

Ordine del giorno, a firma del consigliere Fanelli, ad oggetto "Gestione dei servizi di Trenitalia per l'accesso delle persone diversamente abili nelle principali Stazioni FS della Regione Molise"

N. 9 (Rg. n. 568)

Ordine del giorno, a firma dei consiglieri Romagnuolo Nicola E. e Pallante, ad oggetto "Solidarietà e vicinanza al COISP Sindacato di Polizia per la mancanza in manovra di stanziamenti adeguati per il comparti sicurezza"

N. 10 (Rg. n. 570)

Ordine del giorno, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto "Servizio sanitario regionale"

N. 11 (Rg. n. 563)

Interpellanza, a firma dei consiglieri Greco, De Chirico, Primiani, Fontana e Nola, ad oggetto <<Impegni derivanti dalla mozione approvata all'unanimità nella seduta del 15 ottobre 2019, rg. 417, prot. n. 4376/19 del 13/06/2019 avente ad oggetto "Utilizzo risorse derivanti dai c.d. Pay Back">>

N. 12 (Rg. n. 566)

Interpellanza urgente, a firma dei consiglieri Primiani, Nola, Greco e Manzo, ad oggetto << Affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori aventi ad oggetto "Patto per la sicurezza" - CUP d11E14000420001 - CIG: 6392636A1A. Sistema regionale di videosorveglianza nei Comuni di Campobasso, Isernia, Boiano, Campomarino, Guglionesi, Larino, Montenero di Bisaccia, Riccia, Termoli, Agnone, Venafro >>

N. 13 (Rg. n. 414)

Interrogazione, a firma dei consiglieri Fontana, Manzo, De Chirico, Primiani, Nola e Greco, ad oggetto "Diga di Ponte liscione - Progetto esecutivo di messa in sicurezza e interventi necessari per portare l'opera al collaudo"

N. 14 (Rg. n. 428)

Interrogazione con risposta scritta e orale, a firma del consigliere Fontana, ad oggetto "Programma operativo FEAMP Italia 2014-2020 - Dotazione finanziaria per servizi di assistenza tecnica - Chiarimenti - "

N. 15 (Rg. n. 432)

Interrogazione con risposta scritta e orale, a firma dei Consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto "Nomina CDA di Molise Dati con delibera di Giunta n. 210 del 14 giugno 2019 - Richiesta di chiarimenti al Presidente della Giunta regionale"

N. 16 (Rg. n. 469)

Proposta di legge n° 79, di iniziativa della Giunta Regionale, ad oggetto "PDL N. 79 La disciplina delle attività commerciali".

N. 17 (Rg. n. 470)

Proposta di legge n° 80, di iniziativa della Giunta Regionale, ad oggetto "PDL N. 80. La disciplina regionale delle attività artigianali".

N. 18 (Rg. n. 533)

Proposta di legge n° 91, di iniziativa dei Consiglieri DI LUCENTE, MICONE, ad oggetto "Disciplina della professione di Guida alpina - Maestro di alpinismo, di aspirante guida e di accompagnamento in media montagna".

N. 19 (Rg. n. 306)

Proposta di legge n° 48, di iniziativa del Consigliere DI LUCENTE, ad oggetto "DIFFUSIONE TECNICHE DI PRONTO INTERVENTO PER LA DISOSTRUZIONE PEDIATRICA".

N. 20 (Rg. n. 332)

Proposta di legge n° 53, di iniziativa del Consigliere A. ROMAGNUOLO, ad oggetto "Disposizioni per favorire l'accesso delle persone con disabilità alle aree demaniali destinate alla balneazione".

N. 21 (Rg. n. 122)

Proposta di legge n° 15, di iniziativa dei Consiglieri SCARABEO, MATTEO, CEFARATTI, PALLANTE, N. E. ROMAGNUOLO, D'EGIDIO, A. ROMAGNUOLO, TEDESCHI, CALENDA, MICONE, ad oggetto "Test antidroga casuali e periodici per i consiglieri e assessori della Regione Molise." Relatori: DI LUCENTE

N. 22 (Rg. n. 430) "Adeguamento e riordino dei Consorzi di Bonifica - Ulteriori modifiche alla L.R. n. 42/2005.".