In riferimento all’Accordo Territoriale per la Città di Campobasso sottoscritto in data 19/04/2019 si comunica che i sette firmatari a seguito di riunione tenutasi in data 07/02/2020, hanno concordemente rilevato la necessità di apportare modifiche e integrazione allo stesso accordo.

L’Amministrazione Comunale di Campobasso, a tale scopo, in funzione del suo ruolo di tramite, invita le organizzazioni interessate alla sottoscrizione del nuovo Accordo Territoriale per la Città di Campobasso a far pervenire entro il 29/02/2020 richiesta di partecipazione agli incontri che verranno programmati successivamente alla predetta data.

Le richieste, con allegati statuo e atto costitutivo, devono essere inviate all'indirizzo pec: comune.campobasso.protocollo@pec.it.

È possibile richiedere ogni ulteriore informazione necessaria, telefonando al seguente recapito: 0874 405552.