Misure a sostegno delle aziende zootecniche, l'assessore Cavaliere incontra gli agricoltori ad Agnone

CAMPOBASSO. Si terrà lunedì 17 febbraio ad Agnone, a partire dalle 19 presso la sede della Comunità montana 'Alto Molise', il primo dei due incontri che l'assessore regionale Nicola Cavaliere ha organizzato in provincia di Isernia per illustrare nel dettaglio il nuovo bando creato ad hoc per sostenere le aziende zootecniche del Molise, una misura fortemente voluta dallo stesso Cavaliere per aiutare un settore storico della nostra agricoltura.

Si è deciso infatti per la prima volta di concentrare sforzi e risorse su un'attività che potrebbe contribuire a rilanciare le aeree interne del Molise.

Sarà anche l'occasione giusta per continuare quel confronto diretto e costruttivo che l'esponente della Giunta Toma ha già da tempo avviato col territorio.

Il secondo appuntamento nella provincia pentra è in programma mercoledì sera a Frosolone. Poi toccherà alla provincia di Campobasso, con quattro incontri che verrano presto resi noti.