Campagna "Truck e Bus": controlli serrati ai mezzi pesanti ed autobus

In questa settimana la rete delle Polizie Stradali europee denominata TISPOL, ha programmato una campagna di controlli denominata “Truck and Bus”, che prevede controlli serrati sui mezzi pesanti destinati al trasporto delle merci e sugli autobus, effettuati in contemporanea in tutti i paesi aderenti.

Nella nostra provincia i controlli sono effettuati dagli agenti della Sezione Polizia Stradale di Isernia e del Distaccamento di Agnone. Oggetto dei controlli sono in particolare lo stato dei veicoli, il rispetto dei tempi di guida e di riposo prescritti per i conducenti, nonché le loro condizioni psicofisiche. Particolare attenzione è rivolta anche al rispetto delle normative di settori previste per alcune tipologie di trasporti, in particolari in materia di animali vivi, di sostanze alimentari e di merci pericolose.

I controlli sono rivolti come detto anche agli autobus, adibiti sia al trasporto di turisti che di studenti, con accurate verifiche sulla loro efficienza e sui conducenti, al fine di garantire la sicurezza delle persone trasportate.

I controlli interessano tutte le principali arterie di questa provincia, e per la loro attuazione la Polizia Stradale mette in campo complessivamente ben 28 pattuglie.