Agnone,I favolosi anni '70, il bar Aquilonia e la libertà sognata dai giovani di allora che volevano conquistare il mondo

Erano gli inizi degli anni '70, i favolosi anni '70,anni “creativi” per le basi della svolta economico-sociale, gli anni della contestazione giovanile nel mondo occidentale; gli anni della musica pop e rock e dei figli dei fiori.

Un decennio di libertà, di trasgressione, di lotte politiche, ma anche di grande creatività in tutti i campi. Anni che videro la nascita di innovazioni rivoluzionarie, proiettate verso un futuro che si preannunciava roseo. Anni molto diversi dagli attuali. Anche i giovani agnonesi in qualche modo risentirono delle idee innovative e rivoluzionarie dei movimenti nazionali e internazionali. Si trasferivano per motivi di studio e di lavoro nelle grandi città e ritornavano al paese recando con se nuove idee, nuovi fermenti culturali, idee politiche e rivoluzionarie che si scostavano dallo zoccolo duro molisano, fisso nel dualismo, DC-PCI.

Nasceva anche nei piccoli paesi tra i giovani, la voglia di libertà e la necessità di rottura con un mondo che appariva vecchio e fuori del tempo.La ricerca di una nuova identità oppositiva alle regole imposte dalle famiglie, ancora fisse sul modello patriarcale.

Le ragazze parlavano di parità tra i sessi, di pari opportunità e di politica. Tutto si modificava, lentamente ma con costanza. Le ragazze vestivano diversamente, si accorciavano o allungavano le gonne a dismisura, i capelli portati lunghi e sciolti sulle spalle, i ragazzi con le chiome fluenti, le barbe incolte e i pantaloni a zampa di elefante unisex.

Le donne cominciarono lentamente a frequentare i locali pubblici. Erano ancora tanti i giovani in Agnone, ci si ritrovava in più punti I più politicizzati fondarono il Club 38 fatto in prevalenza di giovani universitari, il Central Club dove si conversava ed era punto di ritrovo e incontro, il famoso e mitico Bar Aquilonia.