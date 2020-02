Conte presenta il piano per il Sud: 36 milioni di euro per il Molise

Il premier Conte ha presentato nelle scorse ore nel dettaglio il patto per il Sud.

Si tratta di una pioggia di miliardi, 123 nei prossimi dieci anni, con risorse aggiuntive per strade e ferrovie ma anche per scuola, formazione, ambiente, innovazione digitale e sviluppo attraverso le zone economiche speciali e sgravi fiscali.

Le prime risorse immediatamente disponibili sono quelle per gli interventi realizzati da Anas e ferrovie.

Nello specifico ai 136 Comuni del Molise andranno 36 milioni di euro fino al 2024, ovvero 7,2 milioni di euro l'anno a partire dal 2020: di cui 4,5 milioni agli 84 comuni della provincia di Campobasso e 2,7 milioni di euro ai 52 Comuni della provincia di Isernia. Fondi per la messa in sicurezza degli edifici, per la mobilità sostenibile, per l'abbattimento delle barriere e l'efficientamento energetico.