Rifiuti abbandonati, così il prato sotto il Civitelle diventa una discarica

Le belle giornate di sole in inverno spingono alle lunghe passeggiate e all'attività fisica all'aria aperta tra boschi e prati. Ma non e' raro ritovarsi in posti degradati circondati da rifiuti abbandonati, di ogni specie. Comunque non bisogna andare troppo lontano per constatare le abitudini incivili di alcuni cittadini e l'incuria dell'amministrazione nel provvedere a rimuovere i rifiuti che mortificano e danneggiano l'ambiente

Questa mattina uno spettacolo indecente si presentava alla vista degli agnonesi presso il prato sottostante lo stadio Civitelle di Agnone. Buste di plastica contenenti rifiuti di ogni tipo in bella vista