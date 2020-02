Sanità pubblica, i comitati che protestano domani in riunione al Comune di Campobasso

I rappresentanti territoriali della lotta per la sanità pubblica hanno ottenuto un altro piccolo grande risultato.

Domani alle 17 nella sala consiliare del Comune di Campobasso ci sarà una assemblea dove si parlerà di sanità pubblica.

I rappresentanti dei comitati hanno come obiettivo far capire ai campobassani che a rischio è tutta la sanità pubblica non solo quella periferica.

E in attesa delle mobilitazioni del 3 e del 9 marzo hanno avviato una petizione di firme con questo testo:

Giunte regionali, commissari governativi e direttori generali, in pochi anni hanno distrutto quel poco di buono che rimaneva degli ospedali e della sanità pubblica per favorire privati e centri di potere politico. Reparti, centri, servizi, assistenza, totalmente annullati, eliminati, trasferiti, mortificati, abbandonati! Noi tutti, i cittadini molisani fuori da condizionamenti di partito, riuniti in lotta, abbiamo deciso che basta così, che non ci stiamo più a questo gioco al massacro! Con una raccolta di firme senza precedenti, chiederemo la sfiducia popolare di questo consiglio regionale, chiederemo che rimettessero il mandato nelle mani dei cittadini i quali sapranno scegliersi nuovi rappresentanti rispettosi del loro mandato! Il palazzo dei privilegiati lo faremo tremare e se gli occupanti vorranno, avranno tutto il tempo per ravvedersi delle vigliaccate perpetrate nei confronti dei cittadini e potranno immediatamente invertire la rotta, diversamente la loro fine politica sarà segnata! Allora, nessun indugio, sotto con le firme insieme vinceremo anche quest’ennesima battaglia di civiltà!

Per il video completo della conferenza stampa di oggi consultare la pagina Facebook di www.altomolise.net