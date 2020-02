Nuove risorse per le aziende zootecniche, mercoledì l'appuntamento a Frosolone

Si terrà a Frosolone il secondo ed ultimo appuntamento del tour organizzato in Provincia di Isernia dall'assessore regionale Nicola Cavaliere.

In occasione dell'evento, in programma mercoledì 19 febbraio alle 19, presso la scuola elementare Zampini in Piazza Alessandro Volta, l'esponente del governo Toma illustrerà agli addetti ai lavori il bando a sostegno delle aziende zootecniche. Una misura, fortemente voluta dallo stesso Cavaliere, concepita per rilanciare il settore in questo delicato momento e con l'obiettivo di stimolare attraverso le risorse messe a disposizione (circa tre milioni di euro) investimenti su infrastrutture e nuove tecnologie.

Dopo Agnone e Frosolone, l'assessore incontrerà gli agricoltori e i cittadini della provincia di Campobasso in quattro appuntamenti che saranno presto resi noti.