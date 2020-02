Referendum 29 marzo, il Corecom pubblica l' avviso per i messaggi autogestiti

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni del Molise, visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 2020, pubblicato sulla GU n. 23 del 29 gennaio 2020, con cui si convoca per il 29 marzo 2020 i comizi elettorali per il Referendum popolare, ricorda che nel corso della campagna elettorale, per quanto riguarda la comunicazione politica e la parità di accesso ai mezzi di informazione, si applicano le norme in materia di par condicio previste dalla Legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dalla delibera AGCOM 52/20/CONS.

In base alla richiamata normativa il Co.Re.Com sottolinea che le emittenti radiofoniche e televisive locali disponibili a trasmettere i Messaggi Autogestiti a titolo Gratuito (MAG) dovranno:

a) rendere pubblico il loro intendimento mediante comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Il comunicato deve contenere un documento che indichi l’indirizzo ed il numero telefonico della persona da contattare per la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti ed il temine di consegna del materiale autoprodotto.

b) Inviare una comunicazione preferibilmente sui modd. MAG/1/EE e MAG/1/EC rispettivamente per le elezioni europee e comunali all’indirizzo pec: consiglioregionalemolise@cert.regione.molise.it, entro il termine del 29 febbraio 2020.

I soggetti politici interessati a trasmettere i suddetti MAG, avverte ancora il Comitato Regionale per le Comunicazioni, dovranno:

a) inviare, tramite pec consiglioregionalemolise@cert.regione.molise.it, dal 24 al 29 febbraio 2020 alle emittenti locali ed al Co.Re.Com Molise le proprie richieste indicando il responsabile elettorale ed i relativi recapiti, la durata dei messaggi.

b) la trasmissione di cui sopra dovrà essere effettuata usando preferibilmente modelli MAG/3EE e MAG/3/EC allegati al presente comunicato e pubblicato sul sito www.corecommolise.it entro il termine del 29 febbraio 2020.

La collocazione dei MAG all’interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno, avverrà con sorteggio presso la sede del Co.Re.Com Molise. La data e l’ora del sorteggio sarà pubblicata sul sito web del Comitato www.corecommolise.it e verrà comunicata agli organi di informazione.

In riferimento al rimborso dei MAG, infine, il Co.Rec.Com rileva che ad oggi non è stato adottato dal Governo alcun provvedimento circa lo stanziamento per i messaggi trasmessi nel 2020, pertanto lo stesso Comitato non è in grado di assicurare né se il rimborso verrà effettuato né in quale misura potrà esserlo.