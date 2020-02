Gam, la Tripla A: abbiamo un progetto realizzabile in 8 mesi in Molise

Prima riunione oggi in prefettura a Campobasso tra sindacati, lavoratori e rappresentanza della cooperativa Tripla A.

L' obiettivo è iniziare a parlare di lavoro per 40 degli operai in cassa integrazione dopo la vertenza Gam.

Come fare? Il presidente della Tripla A ha una sua ricetta: costruire un impianto di macellazione dei polli in circa 8- 9 mesi dall' avvio delle trattative.

Tutto questo potrebbe risolversi anche prima del 4 novembre 2020 quando finirà il periodo di cassa integrazione.

Tutto sta nell' avviare presto la macchina organizzativa. E per farlo deve esserci anche l' interessamento della Regione Molise.

E in questo senso va la riunione di oggi in prefettura davanti alla prefetta Maria Guia Federico.

La tripla A ha già individuato tre siti per la costruzione dell'impianto di macellazione. Tra i paesi privilegiati Bojano o Trivento.

In Campania per loro sarebbe più facile avviarsi in provincia di Avellino ma per ora sperano nella soluzione molisana perché sono molisani.

I lavoratori e i sindacati nel sentir parlare di occupazione per 40 lavoratori sono molto soddisfatti. Sono stati loro a chiedere questo incontro tra imprenditori e prefettura.