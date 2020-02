Agnonesi in Portogallo, Armando Bartolomeo nel villaggio di Santa Rita descrive la bellezza di posti incantati

Torno sempre con piacere a passare qualche ora di relax e di pura meditazione nel villaggio di Santa Rita. Mi siedo al sole di fronte al negozio di doña Susela, mi ricorda tanto quegli spacci/saloon che si vedevano nei film western in cui si vendeva di tutto tra un bicchiere e una chiacchiera, a sorseggiare una serveja Super bock e a scambiare quattro chiacchiere.

Dona Susella mi aggiorna, con dovizia di particolari, su quanto è accaduto nel periodo in cui sono mancato e mi chiede di come vanno le cose, della mia famiglia e, soprattutto, non avendomi visto per tanto tempo, se L'Algarve fa parte sempre dei miei piani. È bello immergersi in questa realtà di un altro tempo, lontano dalla frenetica vita che ormai attanaglia anche questa parte di Europa, avvolto e sopraffatto da profumi e colori inusuali altrove in questo periodo dell'anno. Mentre i miei pensieri sconfinano nel nirvana della memoria passata e del piacere condiviso, avverto un profumo dolce e soave: sinfonia dei sensi e liberazione dell'anima: il profumo delle zagare che ti avvolge e coinvolge

. Irresistibile, quasi fosse una dipendenza da cui è impossibile sottrarsi. Fiori d'arancio: dagli atavici significati augurali, sono la vita che si rinnova vicino a quella che prospera; infatti gli agrumi fioriscono quando i frutti sono ancora sull'albero. Ogni tanto passa qualche straniero su biciclette cigolanti che pedala estasiato da tanta armonia. Non bastano le zagare, è tutta la natura che prospera e ti avvolge: il canto degli uccelli, le rondini già sono approdate a queste latitudini; le cicogne intende a riparare i loro nidi in attesa delle prole che si vedrà spuntare tra non molto; i paesani, indaffarati nei loro lavori campestri, sembrano consapevoli di essere i custodi di tanta bellezza. Pace, armonia e sensualità regnano sovrane e indisturbate per la gioia di chiunque ne sappia cogliere le meraviglie ma, sopratutto, ne abbia ammirazione e rispetto.