Federimpreseitalia-Molise: Corso per pizzaiolo prima edizione 2020

Federimpreseitalia-Molise

· 13 febbraio ·

CORSO PER PIZZAIOLO PRIMA EDIZIONE 2020.



ULTIMI 3 POSTI DISPONIBILI



Corso base per pizzaiolo riservato a 10 ALLIEVI MAX.



Inizio 1

Marzo 2020



Durata 10 lezioni (2 settimanali) di cui 4 di teoria (Haccp, sicurezza sul lavoro, impasto e preprazione della pizza) e 6 di pratica (presso la pizzeria Guakamaja di Sant Agapito).



Le lezioni saranno tenute dal Maestro Pizzaiolo, docente della SCUOLA ITALIANA PIZZAIOLI Giuliano Bucci.



Al termine del corso sarà rilasciato attestato di frequenza e attestato Haccp Base e i nominativi dei partecipanti saranno segnalati alle migliori pizzerie della provincia di Isernia.



Costo del corso euro 390,00 rateizzabile in due soluzioni.

Per info e iscrizioni telefonare allo 0865/410231 o al 334/2047660 o recarsi presso la nostra sede di Isernia in Corso Risorgimento 5 bis (di fronte caffè Risorgimento.)