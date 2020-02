Dopo la spettacolare congiunzione di stamattina, domani 20 febbraio il cielo è pronto a replicare lo stesso spettacolo astronomico: stiamo parlando dell’incredibile congiunzione tra Marte, Luna, Giove e Saturno. I quattro corpi celesti si ritroveranno l’uno accanto all’altro in tutta la loro naturalezza e magnificenza.

Il fenomeno sarà visibile nei nostri cieli tra la tarda notte e le prime ore del mattino: andando più nel dettaglio la congiunzione tra Marte,la falce di Luna e Giove sarà visibile attorno alle 05.00/05.15 del mattino: Marte sarà riconoscibile per la sua colorazione giallastra, Giove per le sue dimensioni. Per osservare la splendida congiunzione occorrerà volgere lo sguardo verso sud-est, all’orizzonte.

Non è tutto! Arriva anche Saturno…

Pochi minuti dopo, attorno alle 05.30 arriverà anche Saturno pronto ed entrare in congiunzione con Giove e la Luna, mentre Marte starà leggermente più distante. Preparatevi ad assistere nuovamente ad un quartetto mozzafiato! Il fenomeno sarà visibile fino alle 06.30 circa, dopodichè sorgerà definitivamente il Sole.

Grazie ai cieli sereni su quasi tutto il centro-nord sarà possibile ammirare il fenomeno in tutto il suo splendore. Qualche problema in più su Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Puglia dove potremo trovare un po’ di nubi e qualche pioggia. fonte https://www.inmeteo.net/2020/02/19/spettacolo-nei-cieli-domani-congiunzione-tra-marte-giove-saturno-e-la-falce-di-luna/