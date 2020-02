Referendum costituzionale: ecco dove trovare i materiali della Prefettura

Si informa che in occasione delle consultazioni referendarie indicate in oggetto, qualsiasi comunicazione ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di propaganda elettorale sarà rinvenibile sul sito della Prefettura www.prefettura.it/campobasso attraverso il seguente percorso: Home page - Comunicazione - ELETTORALE - Elezioni 2020 - REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020 - PROPAGANDA ELETTORALE

Si pregano le SS.LL. di voler assicurare la diffusione integrale della presente nota e, laddove possibile, di ripeterla nel corso di più notiziari, articoli e/o comunicati web, al fine di consentirne la piena conoscenza da parte dei Responsabili dei partiti e movimenti politici e dei raggruppamenti riconducibili ai promotori del referendum stesso.