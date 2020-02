Accoltella padre e fratello, giovane di Venafro fermato per tentato omicidio

Tentato omicidio colposo. È il reato di cui deve rispondere un giovane di Venafro che, a seguito di una grave lite familiare, ha accoltellato il padre e il fratello. Tutto è accaduto in pochi minuti ieri sera, 21 febbraio, quando, per cause ancora in corso di accertamenti si è scatenato il litigio. I due sono stati trasportati in pronto soccorso al Veneziale di Isernia mentre il giovane è stato fermato dai carabinieri e accusato di tentato omicidio colposo.