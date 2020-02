Casa del popolo a Campobasso: presentato il progetto di ambulatorio popolare

Mercoledì 26 febbraio alle ore 11 presso la sede della Casa del Popolo di Campobasso in via Gioberti verrà presentato

insieme ad una rappresentanza dell'Ordine Provinciale dei

Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Campobasso



Il progetto di AMBULATORIO POPOLARE, per contribuire a tutelare il

Diritto alla Salute delle fasce più vulnerabili della popolazione.

https://www.ordinedeimedici.cb .it/uncategorized/richiesta-di -collaborazione-dellordine-per -la-disponibilita-di-medici/



Intervengono:

Marta Mazzoni, Casa del Popolo Campobasso

Antonella Giordano, Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Costantino Simonelli, Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Giulia Barbieri, Casa del Popolo Campobasso