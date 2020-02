Secondo passo per Italia Viva, Renzi: polemiche in quarantena lavoriamo insieme contro il Coronavirus. Occhionero: cuore e Costituzione nel fare politica

Italia Viva muove il secondo passo. Oggi a Roma la seconda assemblea organizzativa. Al centro dell'agenda della giornata il "fare politica". Dalla presentazione della proposta del Sindaco d'Italia fino alle proposte di Italia Shock, che lo ricordiamo, includono il Molise per lo sblocco di 55 milioni di euro per la bretella di Ceppagna. Insomma, fare politica e lasciare da parte populismo e giustizialismo in nome del garantismo.

Ora è necessario mettere in quarantena le polemiche con il governo e stringersi attorno alle istituzioni, al Ministro, agli studiosi per fronteggiare il Coronavirus, come ha sottolineato Matteo Renzi nel discorso conclusivo. Non bisogna alimentare inutili allarmismi ma, sicuramente, prestare attenzione alle misure precauzionali. Un atto di responsabilità politica che non significa rinunciare alle battaglie di dignità culturale.

Per il Molise erano presenti la parlamentare Giuseppina Occhionero, il coordinatore provinciale di Campobasso Donato D'Ambrosio e la coordinatrice provinciale di Isernia Giulia Di Silvestro, pronti a concretizzare, in chiave tutta molisana, le idee di crescita di Italia Viva attraverso il coinvolgimento degli amministratori. La vera sfida di Italia Viva si gioca su questo tavolo, ha sottolineato lo stesso Renzi.

"È necessario dare priorità alle idee- ha dichiarato la parlamentare Giuseppina Occhionero- e non all' organizzazione dirigenziale, solo così si riesce a portare avanti una battaglia nell' interesse del territorio. Dobbiamo farci guidare dal cuore e dalla Costituzione che deve rimanere il faro di ogni azione politica".