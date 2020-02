Coronavirus, bloccate tutte le gite scolastiche : la decisione è del MIUR e del consiglio dei ministri

Nella giornata di ieri è stato panico nelle chat di classe molisane. Le mamme chiedevano a gran voce per la salute dei loro figli: sospendere le gite scolastiche.

In Molise aveva scritto un comunicato in tal senso anche Aida Romagnuolo. Mentre Toma e la Giunta Regionale hanno chiesto giustamente, nonostante in Molise non ci sia nessun caso e i controlli di ieri sono stati solo precauzionali, compreso quello a Lanciano.

Ora arriva dal MIUR la notizia ed è stata diffusa qualche ora fa: bloccate tutte le gite scolastiche