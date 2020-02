Parco del Matese, l' ordine del giorno si trasforma in mozione: la discussione prosegue venerdì pomeriggio

Consiglio regionale che ha portato a un rinvio e un nulla di fatto, per ora, quello monotematico sul parco del Matese.

Infatti dopo una mattinata di discussioni ( che troverete sulla pagina Facebook di Molisecentrale.net) e scontri in aula anche significativi tra l' assessore all'agricoltura Nicola Cavaliere e la capogruppo del PD Micaela Fanelli, si è deciso di aggiornare la seduta da venerdì alle 28 febbraio alle 15.30.

L' ordine del giorno che doveva essere discusso oggi e che prevedeva il ritiro e il ritorno in commissione per la perimetrazione del parco, è stato trasformato in mozione e verrà discusso quindi venerdì.

La discussione non è proseguita nel pomeriggio a causa del question time.

È stato il sottosegretario alla Regione Molise Quintino Pallante a chiedere questo ulteriore approfondimento.

In mattinata ha introdotto l’argomento la prima firmataria della richiesta di seduta monotematica, Consigliere Micaela Fanelli, sono

intervenuti nel dibattito che è seguito i Consiglieri Tedeschi, De Chirico, A. Romagnuolo, Nola, Cefaratti, Facciolla, Iorio,

l’Assessore Cavaliere e il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Pallante.