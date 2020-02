Nel primo pomeriggio di ieri un vasto incendio ha interessato Monte

Sant’Onofrio nel comune di Agnone (IS). Per spegnerlo oltre alle squadre

del Distaccamento di Agnone è giunto in supporto un velivolo del Nucleo

Elicotteri VF di Pescara che ha effettuato oltre 40 lanci dall’alto.

Le squadre a terra effettuavano anche la bonifica dell’area (macchia

mediterranea e bosco) circa 5 ettari interessati dall’incendio.