Coronavirus, il sindaco di Campobasso relaziona in Consiglio sulla riunione in Prefettura: nessun caso accertato in Molise

É durata circa due ore la riunione in Prefettura sul Coronavirus. È toccato al sindaco di Campobasso Roberto Gravina riferire in consiglio comunale. Nessun caso accertato in Molise. Solo 20 persone in quarantena per essere state a contatto con i luoghi dei focolai.

La novità operativa è quella che presto in Molise verrà attivato un numero di emergenza a supporto del 118 e del 1500 per evitare che le linee intasate possano impedire le risposte alle domande di tutti i cittadini.

Come è noto dovranno arrivare alla scuola allievi della Polizia 80 unità da Piacenza che verranno messi in quarantena preventiva come deciso in accordo col Questore. Domani intanto il presidente Toma parteciperà alla riunione nazionale con la protezione civile. Solo allora si sapranno altre misure aggiuntive da adottare.

Per domani, ultimo giorno di Carnevale, il sindaco di Campobasso invita la cittadinanza a evitare assembramenti di massa.