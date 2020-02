Consiglio regionale, Pallante risponde al Question time al posto di Toma

Presieduta dal vice Presidente Patrizia Manzo si è tenuta nel pomeriggio di oggi la seduta del Consiglio regionale dedicata alle interrogazioni presentate all’Esecutivo regionale da parte dei vari Consiglieri.

In particolare si sono svolti atti rogatori:

• Interrogazione, a firma dei Consiglieri Fontana, Manzo, De Chirico, Primiani, Nola e Greco, ad oggetto "Diga di Ponte liscione - Progetto esecutivo di messa in sicurezza e interventi necessari per portare l'opera al collaudo". Ha fornito risposta l’Assessore ai Lavori Pubblici Niro. Per gli interroganti, il Consigliere Fontana si è detto soddisfatto della risposta ricevuta.

• Interrogazione con risposta scritta e orale, a firma del Consigliere Fontana, ad oggetto "Programma operativo FEAMP Italia 2014-2020 - Dotazione finanziaria per servizi di assistenza tecnica". Ha fornito risposta il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Pallante. L’interrogante si è detto non soddisfatto della risposta ricevuta.

• Interrogazione con risposta scritta e orale, a firma dei Consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto "Nomina CDA di Molise Dati con delibera di Giunta n. 210 del 14 giugno 2019 - Richiesta di chiarimenti al Presidente della Giunta regionale". Ha fornito risposta il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Pallante. Per gli interroganti, il Consigliere Facciolla si è detto non soddisfatto della risposta ricevuta.

• Interrogazione con risposta scritta e orale, a firma del Consigliere Greco, ad oggetto "Procedimento amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione richiesta da strutture di alloggio per minori non accompagnati - Autorizzazione rilasciata dal comune di Guglionesi alla società Living Group SRL secondo il regolamento regionale n. 1/2015". Ha fornito risposta il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Pallante. L’interrogante si è detto non soddisfatto della risposta ricevuta.

• Interrogazione a risposta scritta e orale, a firma del Consigliere Greco, ad oggetto "Incarico professionale all'Avv. Nunzio Luciano da parte della ASREM per ricorso al TAR Molise contro AIOP (Associazione Italiana Ospedalità Privata)". Ha fornito risposta il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Pallante. L’interrogante si è detto non soddisfatto della risposta ricevuta.