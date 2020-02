Denunciato per maltrattamenti proprietario di un cane rinchiuso in uno scantinato buio, costretto a vivere in spazi limitati coperti da pietre ed   escrementi

________

Ancora un caso di maltrattamenti di animali scoperto dai Carabinieri della Compagnia di Isernia. Questa volta nei mirino dei militari della Stazione di Cantalupo nel Sannio è finito un 60enne che è stato denunciato a seguito di una specifica attività di indagine.

Grazie a una serie di accertamenti, i militari hanno raccolto elementi utili a dimostrare che l’uomo deteneva un cane razza AMSTAFF rinchiuso in uno scantinato buio privo di porta di accesso il cui ingresso era impedito da una rete metallica elettrosaldata. E’ stato accertato che l’animale era stato praticamente abbandonato e costretto a vivere in spazi limitati coperti da pietre ed escrementi. All’interno risultavano assenti i contenitori per l’acqua ed il cibo e un giaciglio ove l’animale potesse riposare.

I militari hanno così tratto in salvo il cane che veniva prontamente visitato da un veterinario dell’ASREM ed affidato al responsabile di un canile per le cure e la custodia.

L’uomo, ultimate le formalità del caso, è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria competente per le responsabilità emerse a suo carico e ora dovrà infatti difendersi dall’accusa di maltrattamenti di animali.

Isernia, 25.2.2020.