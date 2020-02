Bullismo e vandalismo, Comune di Termoli in prima linea per combatterli

Problematiche che interessano il mondo giovanile e non solo. Sul bullismo e il vandalismo ci si interroga ormai da tempo.

Se ne discute ovunque, le scuole su indicazione del Miur hanno intensificato le attività di sensibilizzazione proprio in favore degli studenti per cercare in qualche modo di contenere quel fenomeno di prevaricazione e di violenza che coinvolge molti giovanissimi.

Il comune di Termoli intende affrontare entrambi i fenomeni per tenere alta l’attenzione.

Proprio nello scorso fine settimana alcuni episodi di vandalismo avvenuti in città hanno fatto balzare nuovamente la problematica agli onori delle cronache locali.

Per questi e altri motivi si è riunita oggi la Quinta commissione consiliare che, su indicazione del presidente Fernanda De Guglielmo, ha iniziato a vagliare una serie di iniziative da porre in essere nelle scuole di riferimento per coinvolgere più giovani in un confronto costante su bullismo e vandalismo.

La discussione in Quinta commissione consiliare riprenderà domani.