Unilever, Ferderico M5S: 4 marzo prima data utile per incontro al Mise

L'emergenza Coronavirus ha comportato l'annullamento di molte iniziative, anche istituzionali. Tra queste, il Tavolo sulla Unilever di Pozzilli in programma proprio oggi presso il Ministero dello Sviluppo economico.

Tuttavia l'attenzione del governo sull'azienda resta alta. Lo staff della sottosegretaria Alessandra Todde, che sta seguendo tutti gli incontri sulla Unilever, mi ha appena confermato che la prima data utile per il nuovo Tavolo è mercoledì 4 marzo.

L'incontro con i rappresentanti di azienda, sindacati e Regione Molise si terrà in videoconferenza alla luce delle disposizioni del Ministero della Salute proprio in riferimento al Coronavirus.

Ad ogni modo sono convinto che con la buona volontà di tutti si riuscirà ad avere questo confronto al più presto perché i lavoratori hanno il diritto di avere tutte le risposte di cui hanno bisogno.