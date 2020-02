Coronavirus, Toma questa mattina farà il punto della situazione

Il presidente della Regione Molise ha partecipato alla riunione congiunta in videoconferenza fra Governo, presidenti di Regione e staff tecnico del Ministero della Salute allo scopo di coordinare le azioni, da mettere in campo su tutto il territorio nazionale, per fronteggiare l’emergenza Coronavirus Covid-19 e tutelare, nel migliore dei modi, la salute dei cittadini.

«Il motivo principiale della riunione – spiega il governatore del Molise – è stato quello di fare il punto della situazione e di evitare interventi disomogenei sul territorio. Abbiamo concordato che il primo passo da fare sia quello di emanare un’ordinanza che contenga criteri univoci per tutte le zone dove non siano presenti focolai di infezione»

«C’è un clima di grande collaborazione – prosegue - che è fondamentale quando si tratta di affrontare situazioni di emergenza. Ma decisivo è l’apporto della cittadinanza che, senza allarmismo o panico collettivo, è chiamata ad agire seguendo le direttive del Ministero della Salute e quelle che in questi giorni stiamo comunicando in sinergia con l’Unità di crisi della Regione Molise».

«Venendo al Molise – conclude il presidente – ad oggi nessun caso di infezione da Coronavirus Covid-19 è stato accertato. Proseguiamo, incessantemente, con le misure di informazione e prevenzione, rispetto alle quali è determinante la disponibilità dei molisani a collaborare con le autorità sanitarie».

Per conoscere la situazione nei dettagli alle 10.30 è prevista una conferenza stampa nella sede della Giunta Regionale.