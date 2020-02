Carnevale e tradizione, al Bar Ungaretti di Campobasso spopolano i cavatelli con la carne di maiale

La tradizione alimentare molisana unita al saper invogliare i clienti. Tutto questo avviene ad ogni festa comandata al Bar Ungaretti dell' omonima strada di Campobasso.

Non c' è festa che non sia l' occasione per riunire i clienti di uno dei quartieri più popolosi della città capoluogo di Regione. Come tradizione vuole anche ieri, per chiudere le giornate del carnevale, con il martedì grasso sono stati proposti i cavatelli con la carne di maiale. Tradizionale piatto della tradizione molisana ma non solo. E nel bar ristorante si è verificato il pienone. Sia per la gentilezza dei titolari e del personale sia per la voglia di stare insieme e fare comunità in un momento come questo, con la paura del Coronavirus sulle spalle.

Scommettiamo che a qualcuno è venuta la curiosità su come si prepara in casa questo piatto.

Ecco una delle ricette più popolari

Ingredienti

300 gr di farina

1 uovo

1,5 kg di polpa di pomodoro

500 gr di polpa di maiale

1 pezzo di salsiccia

300 gr di costate

1 cipolla

aglio

peperoncino

1/2 bicchiere di vino

formaggio pecorino

Preparazione Cavatelli e carne di maiale

Passo 1.

Impastate farina ed acqua Ricavatene dei lunghi bastoncini di meno di 1 cm di diametro.

Passo 2.

Taglieteli in pezzi lunghi 2/3 cm.

Passo 3.

Utilizzando un coltello con la punta affusolata, trascinate ciascun pezzetto su un tagliere fino a dargli la forma desiderata.

Passo 4.

Fate rosolare le carni in olio, aglio, cipolla e prezzemolo.

Passo 5.

Bagnare con del vino rosso ed unite la salsa di pomodoro.

Passo 6.

Fate cuocere per due ore circa.

Passo 7.

Coucete i cavatelli in una pentola con molta acqua, scolate e condire con il sugo.

Passo 8.

A piacere, spolverizzate con il percorino grattugiato.