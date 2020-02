Donna in difficoltà soccorsa dai Carabinieri di Frosolone

Nella serata di ieri i militari della Stazione di Frosolone, nel corso dei quotidiani servizi di pattuglia nell’ambito della giurisdizione hanno notato di notte la presenza di una donna 56enne di origini campane la quale, infreddolita ed in stato confusionale, vagava a piedi per il paese in cerca di aiuto. L’interessata ha raccontato ai Carabinieri di non sentirsi bene e di aver avuto un’accesa discussione con l’ex compagno e di essersi allontanata dall’abitazione non avendo intenzione di farvi ritorno.

Alla donna immediatamente gli veniva offerta assistenza sanitaria che però rifiutava chiedendo aiuto ai Carabinieri al fine di reperire un posto da poter trascorrere la nottata in attesa che il fratello, il giorno successivo, sarebbe venuto a riprenderla.

La poveretta non aveva disponibilità economica né altro riferimento sul posto. I militari pertanto provvedevano ad accompagnarla presso una struttura ricettiva ove è stata rifocillata e poi ha trascorso la notte.

Questa mattina l’interessata è stata prelevata da un familiare ed ha potuto fare rientro verso il paese di origine.