Forli del Sannio, denunciato un uomo per ricettazione

I Carabinieri della Stazione di Forlì del Sannio a seguito della denuncia di furto di un telefono cellulare sporta da un giovane 25enne del luogo hanno avviato le conseguenti indagini tese ad identificare il responsabile. Il furto dell’apparecchio era stato perpetrato alcuni mesi orsono allorquando l’interessato, fermatosi a un bar in un centro della giurisdizione per prendere un caffè, aveva lasciato incustodita momentaneamente la propria autovettura e per la fretta poggiato il telefono cellulare sul sedile dell’auto. Il ladro, che era appostato nelle vicinanze, approfittando anche del fatto che l’autovettura non era stata chiusa a chiave si era impossessato del telefono ed era riuscito a dileguarsi non venendo visto da alcun testimone. All’esito dei riscontri effettuati sui tabulati telefonici e da indagini tradizionali è emerso che un uomo 30enne, pensando di farla franca anche perché residente in Campania utilizzava il telefono sottratto al derubato e per tale ragione, a conclusione delle indagini, è stato denunciato per ricettazione.