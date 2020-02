Antonella D’Antuono, onorificenza dalla presidente della Repubblica di Croazia : gli auguri di Toma

«Congratulazioni ad Antonella D’Antuono, insignita a Zagabria dell’alta onorificenza croata dell’Ordine Danice hrvatske s likom Marka Marulića dalla presidente della Repubblica di Croazia, Kolinda Grabar Kitarovic.

Un giusto e meritato riconoscimento al lavoro che, con abnegazione e attaccamento, la D’Antuono svolge da anni a tutela delle tradizioni e della cultura della comunità croata in Molise e per essere stata rappresentante dei croati molisani nell’ambito del Consiglio dei croati all’estero.

Siamo sicuri che Antonella continuerà a lavorare egregiamente in rappresentanza dei croati molisani, come siamo altrettanto convinti che potremo avvalerci del suo prezioso contributo per rinsaldare i legami con i croati dell’altra sponda dell’Adriatico».

Gli auguri del presidente della Regione Molise ad Antonella D’Antuono e a tutta la comunità croato-molisana per l’ambito traguardo.