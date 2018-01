Termoli- Incendio proveniente da un’azienda chimica- Soa(Sindacato operai Autorganizzati)":dopo l’incendio tutto tace

Basso Molise: Le aziende chimiche di certo non producono pasticcini , dopo l’incendio di sabato presso un’azienda chimica che si trova presso la zona industriale di Termoli tutto tace.

Sta passando quasi innosservato l’incidente di pochi giorni fa accaduto presso un’azienda chimica che si trova nella zona industriale di Termoli dove fiamme e fumo acre si propagavano nell’aria , per fortuna pare che i lavoratori presenti non hanno subito danni .Vari cittadini, abitanti nelle zone limitrofe hanno avvertito sintomi di bruciore alla gola e agli occhi ; non stiamo parlando di sterpaglie di campagna o fumo di un barbecue ma bensi’ di un incendio proveniente da un’azienda chimica , non vogliamo assolutamente creare terrorismo psicologico o allarmismi inutili , ma il dato di fatto e’ che oltre l’intervento dei vigili del fuoco nessuno , in primis , i diretti responsabili , poi istituzioni ed enti preposti hanno preso parola per chiarire e informare pubblicamente la cittadinanza circa l’impatto ambientale e il rischio di sicurezza pubblico.Probabilmente in vista della campagna elettorale gli interessi sono concentrati sulle costituzioni delle liste , a noi interessa il rispetto e il bene comune.

Chiediamo ai responsabili chiarimenti , attivando gia’ da subito ulteriori azioni di verifica per quello che ci concerne.

IL COORDINAMENTO REGIONALE

SOA SINDACATO OPERAI AUTORGANIZZATI