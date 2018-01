Alle urne ad aprile, "Creare Futuro" Antonio Tedeschi, “Uno sfregio alle famiglie in difficoltà”

迭espingendo la mozione, ieri sera il consiglio regionale ha praticamente reso ufficiale lo slittamento della data del voto. La seduta ・ stata aggiornata a sabato mattina e cio・ oltre il tempo massimo per indire i comizi elettorali. In Molise, perci・, non si voter・ il 4 marzo, in concomitanza con le Politiche, bens・ ad aprile. Il consiglio di ieri avrebbe dovuto occuparsi dell'approvazione del Bilancio e dell弾same dell弾mendamento del governatore alla nuova legge elettorale (che porta la soglia di sbarramento per le coalizioni dal 10 all・8 per cento). Ma dalle 12.30 alle 21.30, a nostro parere si ・ perso solo tempo. In ben 8 ore il consiglio avrebbe potuto risolvere sia la questione legata al valore incongruo della soglia di sbarramento, per il quale il Sottosegretario del Governo Gianclaudio Bressa aveva inviato al presidente Frattura un sollecito alla sua modifica, sia procedere all'approvazione del Bilancio.

Parlando con sincerità, non abbiamo avuto sorprese. E' andato tutto come ci aspettavamo. Come sempre non si tiene conto delle conseguenze che si riversano sulle spalle (stanche) e nelle tasche (vuote) dei molisani.

Come sottolineato in una precedente nota di Creare Futuro, ricordo che lo slittamento della data del voto non è una formalità, perché costerà ai cittadini circa 3 milioni di euro. Mi chiedo in che modo la popolazione riuscirà a sostenere l'ennesima spesa (inutile), quando migliaia di famiglie non arrivano a fine mese e altrettante persone hanno perso il lavoro. Non tutti saranno disposti a pagare ancora per un governo che non fa altro che pensare solo ad interessi personali, quando invece dovrebbe garantire rispetto, solidarietà e appoggio a tutti coloro che fanno enormi sacrifici per andare avanti. Ma a quanto pare i sacrifici dei molisani sono utili solo per permettere a pochi eletti lussi che una famiglia media non s'immagina nemmeno, e cioè avere un lavoro, una casa, un progetto, un futuro. Tutto questo deve essere possibile e deve diventare la normalità per chiunque, non solo per chi fa finta di governare questa regione. Sappiamo benissimo che è facile parlare, ma sappiamo altrettanto che il nostro più grande obiettivo come movimento civico è favorire il bene comune e stiamo lavorando in tal senso per concretizzare le aspirazioni del Molise e i molisani”.

Il presidente di Creare Futuro

Antonio Tedeschi