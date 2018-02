Di Zanna, capogruppo "La Rinascita di Trivento": Un nuovo centro destra è possibile

Il prossimo 4 marzo ci saranno le elezioni governative, il centro destra in Molise è alla ricerca del riscatto dopo anni di buio perpetrato dal PD al governo e alla regione Molise. Noi del centro destra organizzati forti e compatti in Molise siamo convinti che si può tornare a crescere ed a sperare che la politica possa riportare entusiasmo nei cuori degli Italiani. I nostri candidati Michele Iorio, Mario Pietracupa e la giovane Annaelsa Tartaglione che saranno i nostri riferimenti Nazionali e il filo che unirà Il Molise a Roma, unico modo di essere protagonisti e gli unici in grado di sostenere la nostra terra e il nostro popolo a livello Nazionale, esorto quindi a sostenere il centro destra con il nostro voto unito per portare a casa la vittoria e tornare ad essere la Regione virtuosa di sempre. Dall’altra parte abbiamo le votazioni Regionali dove in virtù del risultato Nazionale siamo convinti che riporteremo la vittoria del cdx in Molise attraverso le candidature autorevoli di persone legate al territorio e che partono dal basso. In queste ore si sta discutendo la candidatura di Di Giacomo, il quale forse dovrebbe spazzare via ogni indecisione e prendere parte al progetto del cdx in Molise, con la consapevolezza che i cittadini Molisani vogliono risposte esatte dalla politica e non più promesse. Concludo facendo il mio in bocca al lupo a Michele, Mario e Annaelsa e confermo il mio appoggio indiscusso al progetto del cdx invitandoli ad un incontro con la popolazione di Trivento. Paolo Di Zanna