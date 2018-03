M5S-Giornata storica: il Molise ha partecipato, ha scelto e ha cambiato

Il MoVimento 5 Stelle è la prima forza politica in Molise e in Italia. Avremmo voglia di abbracciare uno a uno tutti i cittadini che hanno scelto un progetto nuovo, hanno scelto il futuro bocciando il trapassato di centrodestra e centrosinistra. La fierezza dei molisani è stata decisiva per dire ‘basta’ alla solita politica.

Luigi Di Marzio e Fabrizio Ortis (al Senato), Antonio Federico e Rosa Alba Testamento (alla Camera) sono i primi parlamentari a 5 Stelle della storia molisana. In alcuni casi abbiamo doppiato, triplicato i partiti tradizionali. I nostri candidati hanno vinto tutti gli scontri diretti, anche quelli in casa avversaria.

I cittadini sono andati a votare, hanno deciso di scegliere liberamente, di riavere speranza. Ecco il punto: il Molise che sceglie con questa detereminazione, con questa chiarezza, è un popolo che ha ritrovato la speranza nel cambiamento. Il MoVimento 5 Stelle non è il partito della protesta (come hanno sempre raccontato gli altri) ma quello della proposta e con un solo obbiettivo: migliorare la qualità della vita degli italiani.

Solo per restare ali Uninominali, alla Camera abbiamo ottenuto oltre 45 mila voti e più del 48 in percentuale nella circoscrizione di Campobasso, oltre 30 mila voti e più del 30 per cento in quella di Isernia. Al Senato oltre 71 mila voti e più del 44 in percentuale. Sono andati al voto oltre 7 molisani su 10 e il MoVimento 5 Stelle in Molise raggiunge quasi il 45 per cento: quasi un cittadino su due che si è recato alle urne ha scelto il nostro progetto.

I numeri di queste elezioni Politiche non fanno altro che confermare ciò che negli ultimi giorni abbiamo letto negli occhi delle persone che abbiamo incontrato. Il nostro tour è stato qualcosa di unico, un crescendo di emozioni.

Vogliamo prima di tutto ringraziare i nostri attivisti: senza di loro tutto questo non sarebbe potuto essere possibile, uomini e donne che sono la linfa vitale del MoVimento e che in questi giorni si sono superati. Poi ringraziamo i nostri portavoce regionali e comunali dato che il loro lavoro in questi anni è stato la base su cui costruire questo risultato. Ma ringraziamento anche i nostri candidati che non si sono risparmiati mai. Hanno percorso migliaia di chilometri, hanno visitato decine di paesi, hanno raccontato il nostro progetto e hanno stretto centinaia di mani.

Con loro abbiamo presentato un programma condiviso, concreto e realizzabile e abbiamo vinto. Abbiamo vinto con pochissime risorse e contro le corazzate delle vecchie moribonde coalizioni. Abbiamo vinto nonostante il fangoche hanno buttato addosso ai nostri candidati e nonostante il fumo provato a gettare negli occhi dei molisani.

Ora guardiamo avanti. Abbiamo un Paese da ricostruire. Vedremo cosa succederà a Roma, ma una cosa è certa, il voto di ieri manda un messaggio a tutti: la vecchia politica è morta. Oggi i molisani hanno alzato la testa e hanno scelto di cambiare senza tentennamenti. Questa è la notizia più bella in vista di una sfida ancor più dura che ci attende. Tra qualche settimana vogliamo infatti prenderci anche la Regione Molise. Domani, martedì 6 marzo, dalle ore 10 alle ore 19, sulla nostra piattaforma di condivisione Rousseau saranno aperte le votazioni per scegliere la squadra in vista delle Regionali molisane del 22 aprile.

I prossimi giorni saranno fondamentali per raggiungere questo obbiettivo e ci apprestiamo a lavorare con grande, grandissima fiducia. Per ora possiamo dirlo: il Molise ha partecipato, ha scelto e ha vinto. Ora manca un passo ulteriore. In alto i cuori!