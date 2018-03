Votazioni sulla rappresentanza sindacale in fiat fca: SOA e FLMUniti CUB parte la campagna per l'astensione al voto.

Nello Stabilimento FCA FIAT di Termoli sono prossime le elezioni sulla rappresentanza sindacale Modello Marchionne, possono candidarsi per essere nominati solo i lavoratori che aderiscono ai sindacati firmatari del contratto aziendale , aperte le procedure manca solo la data.



La rsa rappresentanza sindacale aziendale e' nominata direttamente dalle sigle firmatarie del contratto tramite votazioni bufala senza liste libere , l'esempio di fiat si e' esteso anche in altre categorie con il TUR testo unico sulla rappresentanza , solo chi accetta la limitazione del diritto di sciopero , assemblea, compromessi per un welfare aziendale, organizzazioni sul lavoro che spesso danneggiano la salute dei lavoratori puo' far parte del gioco, ricorda di fatto il patto di Palazzo Vidoni del 1925 dove il governo fascista riconosceva la rappresentanza sindacale solo alle corporazioni firmatarie e non ai sindacati liberi.

Non legittimiamo con la partecipazione al voto una rappresentanza imposta e di parte che viola i principi di democrazia e di libero pensiero all'interno della fabbrica.

Parte ufficialmente la nostra campagna per il non voto.

SOA sindacato Operai Autorganizzati e FLMUniti Federazione Lavoratori Metalmeccnici Uniti CUB di Fiat Fca Termoli

Termoli , 7 Marzo 2018

SOA Sindacato Operai Autorganizzati

FLMUniti CUB Confederazione Unitaria di base

