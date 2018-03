"Andrea Greco è il candidato Governatore del MoVimento 5 Stelle alle prossime elezioni Regionali del 22 aprile. È stato deciso qualche minuto fa al termine della votazione online tra i nostri iscritti certificati avvenuta sulla piattaforma di condivisione Rousseau. La stessa votazione ha definito anche la composizione della lista dei candidati Consiglieri, formata sulla base dei nominativi più votati tenendo in considerazione le quote di genere e comunque in attesa degli ultimi adeguamenti formali. In questo modo il MoVimento 5 Stelle in Molise è la prima forza politica a poter annunciare sia il candidato Governatore che la squadra di candidati Consiglieri. Un team di tante diverse professionalità, un mix di testa e cuore, gli stessi ingredienti che ci hanno garantito la vittoria alle elezioni Politiche.

Andrea, 33 anni da compiere, laureato in Giurisprudenza, è il candidato Governatore più giovane della storia politica molisana, ma negli ultimi 5 anni è stato consulente giuridico e uno dei collaboratori del gruppo consiliare che ha coadiuvato i nostri portavoce in Consiglio regionale Antonio Federico, ora deputato M5S, e Patrizia Manzo che è uno dei pilastri insostituibili del MoVimento 5 Stelle in Molise. Andrea ha quindi tutte le carte in regola per concorrere alla carica di Governatore con la prima forza politica in Molise.

Dunque, mentre le coalizioni di centrodestra e centrosinistra, ancora sotto shock per i risultati delle Politiche, sono alle prese con i soliti giochetti sottobanco, il MoVimento 5 Stelle in maniera democratica e condivisa ha già scelto la sua squadra per le Regionali.

A proposito della votazione online, specifichiamo che come da Regolamento lo staff nazionale si è riservato di togliere dalla lista dei candidati (sia alla carica di Consigliere che a quella di Governatore) chiunque in qualsiasi forma abbia contravvenuto alle regole dello Statuto e/o del Codice etico a conoscenza di tutti gli iscritti. Gli esclusi, in proposito, possono contattare direttamente lo staff nazionale per qualsiasi delucidazione. Come previsto dal Regolamento, inoltre, alcuni candidati alla carica di Governatore hanno potuto scegliere spontaneamente di rinunciare alla candidatura.

Ma ora guardiamo avanti: ci aspettano giorni ancor più impegnativi di quelli appena vissuti e ci prepariamo ad affrontarli con gioia e convinzione. I cittadini sono dalla nostra parte e se ci restano vicino nelle prossime settimane renderemo il Molise la prima Regione a 5 Stelle in Italia!".