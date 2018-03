Eccellenza Molisano:Vastogirardi-Isernia, Civitelle di Agnone, sabato 17 Marzo

VASTOGIRARDI. La decima giornata del girone di ritorno del campionato regionale di Eccellenza Molisano, metterà di fronte le due contendenti alla vittoria finale dello stesso. Vastogirardi ed Isernia si sfideranno sabato 17 marzo ad Agnone sull’impianto Civitelle con fischio d’inizio fissato per le ore 15.

Un match importantissimo per la formazione altomolisana che vuole continuare a mantenere intatte le ambizioni di vittoria finale del campionato. Il punto della settimana e sulla squadra affidato come sempre alle parole dei Direttore Sportivo del Vastogirardi Antonio Crudele.

“Sabato si sfideranno di certo le due formazioni più forti di questo campionato di Eccellenza Molisano. La partita contro l’Isernia – spiega il Direttore Sportivo Antonio Crudele – rappresenta uno spartiacque molto importante per la parte finale della stagione. Per noi si tratta di una gara fondamentale, utile per continuare a mantenere intatto il nostro sogno e il nostro obiettivo finale della stagione.

Abbiamo, come detto più volte in questi giorni, l’obbligo di vincere e per questo siamo carichi e pronti mentalmente e soprattutto fisicamente.

Per riaprire il campionato dovremo vincere e continuare a farlo fino all’ultima gara prevista dal calendario. Recuperiamo totalmente capitan Ruggeri dal suo infortunio e abbiamo tutti a disposizione.

Solamente Cipriano non sarà del match vista la squalifica rimediata causa l’espulsione contro il Sesto Campano.

Giocando ad Agnone, - conclude Crudele – rimaniamo in Alto Molise e quindi ci aspettiamo davvero tanti tifosi al seguito”

