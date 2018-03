Il Gal Alto Molise seleziona professionisti per la sua struttura tecnica

Il Gal Alto Molise lavora alle attività del Piano di Sviluppo Locale “Territori della biodiversità e dei sapori”, coinvolgendo in attività lavorative professionisti, consulenti e operatori economici del territorio nelle azioni previste dal progetto, che rientra nella misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale Leader” del PSR della Regione Molise 2014-2020. Le aree tematiche su cui è stato strutturato il Piano di Sviluppo Locale sono: turismo sostenibile; cura e tutela del paesaggio, del suolo e della biodiversità; innovazione; gestione e amministrazione; sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali.

Per selezionare il personale per la struttura tecnica e le attività di animazione, il Gal Alto Molise ha pubblicato sul suo sito web gli avvisi per un addetto alla segreteria e un esperto di istruttoria e controllo, ai quali si può rispondere, secondo i requisiti richiesti, entro le 13.00 del 18 aprile 2018. È stato pubblicato anche un avviso per l’istituzione di una short list di professionisti, alla quale è possibile iscriversi entro le 13.00 del 18 giugno 2018, sia per singolo ambito di competenza, che in relazione alle diverse aree tematiche previste dal Piano di Sviluppo Locale. Il Gal Alto Molise creerà così un albo in cui potrà attingere alle risorse umane per portare avanti le sue attività, progetti ed iniziative. L’iscrizione alla short list non prevede una selezione, solo in una fase successiva, il Gal attiverà le procedure di valutazione delle persone iscritte all’albo, in relazione ai fabbisogni lavorativi. «L'obiettivo – spiega la presidente del Gal Alto Molise Serena Di Nucci - è quello di attrarre le migliori risorse umane del territorio e coinvolgerle nel programma del Gal, un progetto che non vuole misurare la sua efficacia solo sulla base delle risorse finanziarie a disposizione, ma che mira a creare uno stimolo all'interazione e alla formazione dei professionisti su tematiche importanti e centrali nella pianificazione dello sviluppo della nostra area». I bandi sono consultabili sul sito www.galaltomolise.it alla sezione “Avvisi e Bandi”.

Per informazioni:

E-mail: info@galaltomolise.it

Sito Web: www.galaltomolise.it