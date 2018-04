Puntualizzazione dell'On.le Patriciello alle affermazioni di Greco a Isernia

VENAFRO, 11 APRILE 2018 – “Il candidato alla Presidenza del M5S urla dal palco di Isernia contro di me, senza che io abbia mai avuto il piacere di conoscerlo, dimenticando tra l’altro che non sono nemmeno candidato.

Niente di nuovo, insomma. Sparare nel mucchio, lanciando invettive contro chicchessia è da sempre l’arma preferita di chi, non avendo altri argomenti, preferisce denigrare piuttosto che argomentare.

Mi auguro che Greco parli di più di programmi, di sviluppo, di lavoro, di ricerca; lasciando da parte la sua ossessione per il sottoscritto.

La mia storia familiare e personale è già nota a tutti i molisani. Come è noto tutto quello che ho fatto, faccio e continuerò a fare - con passione e orgoglio - per l’occupazione di migliaia di giovani, delle donne e degli uomini di questa Regione e non solo. Auguro a lui di poter dire e fare altrettanto, un giorno”.

On.le Aldo Patriciello